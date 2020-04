​Concurrentie voor TikTok? YouTube komt met Shorts

Nu TikTok de wereld overneemt, proberen steeds meer andere social media mee te liften op het succes. YouTube is daarin niet anders. Het zou komen met Shorts, een app waarmee je korte video’s kunt maken, zoals sketches en muziekvideo’s.



TikTok

Miljoenen mensen maken dagelijks gebruik van TikTok en dat stijgt en stijgt. In één jaar tijd werd de app 842 miljoen keer gedownload en dat zal nu iedereen meer thuis moet zitten waarschijnlijk alleen maar groeien. Het bijzondere aan deze app is dat hij ook heel populair is in Azië, waar het ook vandaan komt, waardoor je een veel grotere veelzijdigheid aan culturen en nationaliteiten op het platform tegenkomt.

Nu vraag je je waarschijnlijk af: wat is dan het verschil, waarom denkt YouTube dat het iets nieuws kan brengen? Dat denkt het te hebben door de muzieklicenties die het heeft dankzij YouTube Music. Je kunt alle nummers uit de YouTube Music-bibliotheek gebruiken, in plaats van de ietwat kleinere selectie muziek die TikTok biedt. Maar TikTok heeft als voordeel dat het ook veel gesproken opnames heeft, dus hoe YouTube’s Shorts daarmee omgaat, dat is nog een vraag.

YouTube Shorts

YouTube steelt wel vaker goede ideeën van andere social media, zoals Stories, wat je inmiddels zo’n beetje op elk social platform ziet. Het is daarin bovendien niet alleen. Facebook is ook bezig met een TikTok-concurrent. Deze heet Lassa en wordt momenteel getest in onder andere Brazilië. TikTok zelf ‘steelt’ ook weleens wat, want het zou werken aan een eigen antwoord op Spotify. Ongetwijfeld om toegang te hebben tot meer muziek om te gebruiken in TikTok.

Wanneer we meer zullen horen van YouTube over Shorts, dat is nog onbekend. Ondertussen kun je hier op DutchCowboys meer lezen over TikTok. Zo geven we je hier een update van de basics van het platform. Wist je dat er emotes in Fortnite zitten die zijn aangedragen via TikTok? Kortom, het is een wereldwijd erkend fenomeen en het verbaast ons niets dat YouTube daar ook een stukje van wil.