​Laat je geld groeien voor later

Geld opzijzetten voor later. Is dat nodig? Dit hangt natuurlijk af van je persoonlijke situatie, maar in sommige situaties is het verstandig om zelf geld opzij te zetten voor later. Ben je straks gestopt met werken en heb je tijd om te gaan genieten of mooie reizen te gaan maken? Dan is het fijn als je wat geld achter de hand hebt. In dit artikel geven we je 5 tips hoe geld opzij te zetten voor later (bron: Nibud).

5 tips om geld opzij te zetten voor later

1. Bepaal hoeveel euro je per maand kan missen

Een mooi bedrag opbouwen doe je door iedere maand een vast bedrag opzij te zetten. Wat is voor jou een realistisch bedrag om opzij te zetten? Leg jouw inkomsten en uitgaven naast elkaar en bepaal welk bedrag je maandelijks kan missen. Zo bouw je in een mooi tempo een bedrag voor later.

2. Stel een automatisch bedrag in om opzij te zetten

Je kunt vaak kiezen voor een automatische overboeking. Kies ervoor om elke maand een automatisch bedrag weg te zetten. Dan heb je er geen omkijken meer naar en voorkom je dat je het geld aan iets anders uitgeeft.

3. Zorg voor een buffer

Zorg voor een buffer voor onverwachte uitgaven, zoals een kapotte wasmachine of vaatwasser. Op deze manier kun je altijd geld opzij blijven zetten voor later en heb je ook een potje voor onverwachte uitgaven. Een handige tip van het Nibud: zet elke maand 10 procent van je nettosalaris opzij.

4. Zet extra inkomsten opzij

Ontvang je een extra bedrag naast je vaste inkomen, zoals vakantiegeld of een dertiende maand? Zet dit dan meteen opzij, op deze manier geef je het geld niet meteen uit.

5. Zet geld opzij voor de lange termijn met een vaste rente

Kun je je geld langere tijd missen? Zet het dan opzij voor de langere termijn tegen hogere rente. Je geld wordt dan meer waard, dan wanneer je het op de bank laat staan tegen een lagere rente.

