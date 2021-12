​5 interessante weetjes over whisky

Whisky is allang niet meer een drank voor alleen Schotten. De drank is populair en eigenlijk heel toegankelijk. Als je maar weet wat je drinkt en hoe je het moet drinken. Wij verzamelden 5 interessante weetjes over deze drank, die alleen zonder ‘e’ wordt geschreven als het in Schotland of Canada is geproduceerd. Weet je alvast iets meer over deze drank, waar Schotten en Ieren gerust uren over kunnen vertellen.

1. Whisky is eeuwig houdbaar

Nou, in theorie in ieder geval wel. Hoewel de kleur en smaak door de jaren heen kunnen veranderen, blijft de drank gewoon drinkbaar. Dat verklaart ook meteen waarom er soms exorbitant hoge prijzen worden gevraagd voor een fles. Die flessen kunnen gemakkelijk tientallen jaren oud zijn. Hoewel ‘eeuwig’ wel relatief is: de kans is groot dat de smaak in de loop der jaren veel milder is geworden en het alcoholpercentage van de drank een stuk lager.

2. The Big Five: dit zijn dé whiskylanden

Zin om op safari te gaan? Dan kun je ook The Big Five whisky-producerende landen bezoeken. Dit zijn natuurlijk Schotland, maar ook in Ierland, de Verenigde Staten, Canada en Japan wordt whisky geproduceerd. Het zijn overigens niet de enige landen waar de drank wordt gemaakt. Je vindt makers over de hele wereld, zelfs in Nederland.

3. Herken whisky aan de geur en smaak

Elke whisky heeft zijn eigen kenmerken en die zijn vaak typerend voor het land of de streek van oorsprong. Aan de geur en smaak kun je, als je een geoefend drinker bent, herkennen waar de drank vandaan komt. Zo herken je whisky’s uit de V.S. en Canada vaak aan de blend van graan en rogge, wat het een typische geur en smaak geeft. Schotse whisky’s zijn vaak een blend van graan en ongemoute graansoorten, zoals maïs. Je hebt ook single malt whisky, die wordt met één graansoort gemaakt en de smaak is vaak meer uitgesproken.

Hoewel veel Schotse destilleerderijen behoorlijk traditioneel zijn, is bij het Schotse whiskymerk Bruichladdich geen fles hetzelfde. Ze vinden het belangrijk om te experimenteren én te laten zien dat alle ingrediënten te traceren zijn. Je kunt op de website de batchcode invoeren om te zien wat er precies in die fles zit. We like! Dit noemen ze trouwens KWIYW – Know what is in your whisky – Weet wat er in je whisky zit.