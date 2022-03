Poetler moet worden beschouwd als de leider van een fascistisch regime

Met de gebeurtenissen van de afgelopen weken in zowel Oekraïne als in Rusland kan er gerust worden gesteld dat het fascisme overduidelijk is teruggekeerd binnen Europa. Met de definitieve ontmanteling van de bühnedemocratie in Rusland met Poetler (i.c. Poetin :-) als leider dient dat regime inmiddels te worden beschouwd als een klassiek fascistisch regime intrinsiek gelegitimeerd vanuit een antiwesterse ideologie.



Na jaren van Westerse twijfels en pijnlijk ongemak over de beweegredenen van Rusland, blijkt Poetler nu eindelijk zijn ware gezicht te tonen. De jarenlange campagnes van desinformatie en pogingen tot destabilisatie van Westerse samenlevingen blijken uiteindelijk allemaal in het teken te hebben gestaan van Poetlers ideologie ten behoeve van één groot Russisch-Euraziatisch Derde Rijk. Dit wordt onder meer duidelijk door de verschillende invloedrijke Russische ideologen en orthodoxe kerkelijk leiders waarmee hij zich de afgelopen jaren stelselmatig heeft omringd. De seculiere (liberale) Westerse samenlevingen worden daarbij door hen opgevoerd als het grote ideologische kwaad. Elk klassiek fascistisch regime heeft namelijk een zondebok nodig om onder het mom van ideologisch onrecht allerhande vormen van onderdrukking en extreem geweld te legitimeren.

Het begint er steeds meer op te lijken dat Poetler al jarenlang heeft aangestuurd op het voeren van zo'n (heilige) oorlog. Terwijl hij ondertussen voor het oog van de wereld het imago van een strenge, edoch rationele en rechtvaardige Russische leider koesterde. Inmiddels blijkt echter dat hij bereid is om Rusland en zijn bevolking met open ogen in een economische en militaire afgrond te storten. Daarmee wordt zonneklaar dat hij geenszins de rationele en rechtvaardige Russische leider is, die zich de afgelopen jaren graag als zodanig presenteerde voor de internationale bühne.

De zoveelste verknipte fascistische machtswellusteling

Hij blijkt simpelweg de zoveelste verknipte fascistische machtswellusteling in de geschiedenis te zijn, die om niets anders geeft dan zijn eigen verwrongen ego en ideologische motieven. Vergelijkbaar met Hitler, Stalin, Mao en ontelbare andere ideologische monsters. De ontelbare Russische schandalen van de afgelopen jaren - van de ogenschijnlijk politieke moorden in Rusland tot de wrede vergiftigingen van invloedrijke Russen in binnen- en buitenland met Polonium-210 of Novitsjok - maken pijnlijk duidelijk dat mensenlevens voor deze fascistische dictator totaal niets betekenen. Poetler is welwillend bereid om een enorme prijs in menselijk lijden te accepteren van zowel zijn Slavische broedervolken in de buurlanden als van zijn eigen volk in Rusland. En ongetwijfeld van de rest van de wereld als wij hem gewoon zijn gang laat gaan. Censuur, desinformatie, nepnieuws en opzichtige leugens blijken al jaren de belangrijkste bouwstenen van zijn leiderschap en zijn regime van jaknikkers.

De loop van een geladen pistool of een nucleaire bom

Deze man, dit verschrikkelijke monster, heeft de afgelopen weken laten zien dat hij totaal niet te vertrouwen is en alleen maar wenst te buigen voor de loop van een geladen pistool of voor een nucleaire bom. Zolang de dreiging van zo'n nucleaire bom maar groter is dan zijn criminele en verwrongen ego, is de rest van de wereld tenminste nog enigszins veilig. Het Westen zou zich er daarom vooral op moeten concentreren om Poetler het constante gevoel te geven dat hij rechtstreeks in de loop van een geladen pistool kijkt. Helaas is dit de enige taal die een fascistisch leider als Poetler nog in staat is te begrijpen. Ideologische waanzinnigheid blijkt helaas met weinig anders te bestrijden dan met een volstrekte militaire overmacht, zo toont ons de geschiedenis.

De Russische kleren van de Keizer

Uit de moeizame en onmenselijk wrede voortgang op het slagveld in Oekraïne blijkt tenslotte dat hij zich volledig heeft omringd met adviseurs die hem - ongetwijfeld uit pure angst - grotendeels naar de mond praten. Parallellen met 'De kleren van de keizer' zijn onmiskenbaar. Van het regime van jaknikkers waarmee hij zich omringt, valt daarom bijster weinig te verwachten. Ditzelfde geldt voor de Russische bevolking die hij feitelijk gevangen houdt binnen het equivalent van een politiestaat. Alleen het Westen is nog in staat om Poetler enigszins te bedwingen en in toom te houden op grond van een intriest maar vertrouwd nucleair dreigingsscenario stammend uit de (eerste) Koude Oorlog.

[Fotocredits - Igor Sobolev © Adobe Stock]