Rabit R1: lijkt handheld, maar is nieuw uitgevonden smartphone

Op CES 2024 werd een heel bijzonder apparaat aangekondigd, waarvan de eerste lichting meteen werd uitverkocht. Nu is het ook maar een lichting van 500 stuks, maar er wordt enorm veel gesproken over de nieuwe gadget. Het lijkt een handheld, maar eigenlijk is het een soort.. smartphone.

Introducing r1. Watch the keynote. Order now: https://t.co/R3sOtVWoJ5 #CES2024 pic.twitter.com/niUmjFvKvE

Rabbit R1

Het apparaat werd namelijk niet 500 keer besteld: hij werd 10.000 keer vooruitbesteld. Dat komt enerzijds omdat het een interessant apparaat is, maar ook omdat hij met 199 dollar ook niet te duur is. Er is al een tweede lading Rabbits in de maak.

Maar wat is het nou, dit apparaat? Het is een alarmerend oranje vierkantje dat is gemaakt in samenwerking met de mensen achter Playdate, dus het is niet verwonderlijk dat het net zo vierkant is. Rabbit is echter niet gemaakt als gameapparaat. Het is eerder een soort smartphone.