Recordaantal succesfilms in 2019 door vrouwelijke regisseurs

Heb je genoten van Captain Marvel vorig jaar? Of van Frozen II? Booksmart? Het zijn stuk voor stuk films die zijn geregisseerd door vrouwen. In 2018 was er nog maar een klein percentage van de 100 films die het meeste geld opbrachten gemaakt door vrouwen, maar in 2019 is dat al verdubbeld.

Geregisseerd door vrouwen Het USC Annenberg Inclusion Initiative houdt bij hoe het zit met vrouwelijke regisseurs. Het heeft een lijst gemaakt van de 100 films uit 2019 die het meeste geld in het laatje hebben gebracht, ongeacht van het budget om de film te maken. Waar er in 2018 4,5 procent van de films waren geregisseerd door vrouwen, of tenminste door één vrouw, is dat in 2019 meer dan verdubbeld. 10,6 procent van die 100 films zijn ofwel geregisseerd door een vrouw, ofwel door een duo bestaande uit tenminste een vrouw. Het komt onder andere door die films die we net noemden: Captain Marvel (Anna Boden), Frozen II (Jennifer Lee) en Booksmart (Olivia Wilde), maar ook Little Women (Greta Gerwig), Hustlers (Lorene Scafaria), The Farewell (Lulu Wang, de Amerikaanse regisseur, niet de Nederlandse schrijfster), Queen & Slim (Melina Matsoukas) en A Beautiful Day in the Neighborhood (Marielle Heller).

#metoo Eén van de onderzoekers, Stacy L. Smith, is erg te spreken over de stijging. “Eindelijk zien we dat het aantrekt. Een samenspel van factoren heeft geleid tot veel momentum in 2019”. Ze doelt daarmee onder andere op de #metoo-beweging, een stijging van het aantal vrouwelijke regisseurs voor televisieseries en betere kansen voor vrouwen op filmfestivals. Studio’s zijn door alle discussies rondom inclusiviteit, discriminatie en feminisme bovendien meer gefocust op vrouwelijke regisseurs. Universal heeft bijvoorbeeld gezorgd dat 25% van de films die worden gemaakt onder zijn vlag, een vrouw aan het roer heeft. Bij Netflix is dit 20 procent en Disney 17 procent.

Niet dat het bij alle studio’s stijgt: Paramount heeft in de laatste vijf jaar welgeteld 0 films gemaakt met een vrouwelijke regisseur. Bovendien zijn er ook veel andere groepen mensen die niet goed gepresenteerd worden in Hollywood. Sterker nog, onderrepresenteerde groepen maakten slechts 16,8 procent van de films in 2019, terwijl dit nog 21,4 procent was in 2018. Nog steeds zijn het ook vooral mannen die de prijzen winnen: de ‘beste regisseur’-genomineerden voor de Golden Globes zijn allen man. In twaalf jaar tijd zijn er vier vrouwen geweest die in die categorie genomineerd waren voor een Golden Globe. Eéntje ging er met de prijs vandoor, namelijk Kathryn Bigelow voor het beklemmende The Hurt Locker.

Mulan en Wonder Woman 1984 Beterschap in 2020? Het lijkt in ieder geval wel een filmjaar te worden waarin het percentage succesvolle grote films door vrouwen hoger is dan ooit tevoren. We noemen vast een paar films op: Mulan (Niki Caro), Wonder Woman 1984 (Patty Jenkins), Birds of Prey (Cathy Yan), Black Widow (Cate Shortland) en The Eternals (Chloé Zhao). Het gros van deze films valt in het superheldengenre, dat bekendstaat om zijn blockbusters die vaak volle zalen trekken. Het zijn vijf films uit de top 10 films waarnaar het meest wordt uitgekeken dit jaar en er wordt geschat dat ze gezamenlijk meer dan 4 miljard dollar zullen opbrengen. We hebben aan dit artikel de trailers toegevoegd van deze films, om je alvast een voorproefje te geven op wat vrouwelijke regisseurs zoal te bieden hebben dit jaar.