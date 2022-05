​Onboarding nieuwe medewerkers flink geïnnoveerd de laatste jaren

Wie voor een nieuwe baan kiest, gaat een spannende tijd tegemoet. Je eerste dagen bij je nieuwe werkgever staan vaak in het teken van het vinden van de vergaderruimtes, de koffiemachine en het leren kennen van nieuwe collega’s. Voorheen werd je hierbij vaak aan je lot overgelaten, soms ondersteund door een buddy. Tegenwoordig ligt dat anders! Een groot aantal bedrijven heeft haar onboarding van nieuwe medewerkers vernieuwd. Daarbij is ook het proces rond werving en selectie veranderd. Een berichtje op LinkedIn levert inmiddels niet meer het gewenste resultaat op, zo merkt ook werving- & selectiebureau WR.nl.



Ruime werkgelegenheid maakt geschikte kandidaten vinden lastig

Voor organisaties is het lastig geschikt personeel te vinden, voor het invullen van de openstaande vacatures. Het remt organisaties in hun groei en brengt grote uitdagingen met zich mee, op het moment dat mensen vertrekken. Om vacatures zo snel mogelijk gevuld te krijgen, kiezen organisaties steeds vaker voor de hulp van een modern werving- & selectiebureau. Een partij die niet alleen kijkt naar de opleiding van een kandidaat, maar ook naar diens persoonlijkheid en karakter. Immers, met cursussen en opleidingen valt het kennisniveau van een kandidaat vaak nog bij te spijkeren. Het karakter van hem of haar zal echter nauwelijks veranderen.

Moderne aanpak bij matchen werkgever en werknemer

Werving- en selectiebureaus struinen een netwerk als LinkedIn af om geschikte werkzoekenden te koppelen aan een opdrachtgever. Hierbij was het voorheen gebruikelijk een vast bericht naar een groot aantal potentiële kandidaten te sturen. Tegenwoordig heeft dat geen effect meer; kandidaten wensen een persoonlijke benadering. Een vacature slechts op de eigen website publiceren heeft nauwelijks nog effect.

Persoonlijke aanpak loont

Een persoonlijke aanpak maakt een organisatie interessant voor nieuwe werknemers. Niet alleen in de wijze waarop ze benaderd worden via een platform als LinkedIn, maar bijvoorbeeld ook in de plannen die men bij een sollicitatiegesprek deelt. Bied als werkgever opleidingen aan, passend bij het werk en de achtergrond van een potentiële nieuwe collega.

Onboarding bij nieuwe werkgever via een app

Niet alleen hebben organisaties het proces rond werving en selectie vernieuwd om vacante posities sneller gevuld te krijgen. Ook de wijze waarop nieuwe medewerkers starten bij hun werkgever verandert; we noemen het tegenwoordig onboarding. Steeds meer bedrijven kiezen hierbij voor het gebruik van bijvoorbeeld een app, of een speciale website. De app of website loodst de nieuwe werknemers door hun eerste weken bij de organisatie. Zo bevat een app vaak een smoelenboek, vindt men er meer informatie over het gebruik van faciliteiten als de printer en de koffiemachine en wordt er in de app meer verteld over interne cursussen die gevolgd kunnen worden. In combinatie met een persoonlijke buddy op de afdeling geeft het de nieuwe collega’s een kickstart.