​Het vinden van de Forex Broker die bij u past

Wanneer u uw reis in forex en CFD trading begint, is één van de eerste dingen die u moet kiezen een broker. Het is belangrijk om niet te overhaast te zijn in het maken van uw keuze. De juiste broker kan al vroeg een enorm verschil maken voor handelaren van alle ervaringsniveaus, door de lerende handelaar te voorzien van de juiste educatieve materialen en mogelijkheden om te groeien, maar ook door ervoor te zorgen dat de meer ervaren handelaar de tools en functies heeft die hij nodig heeft om met vertrouwen te handelen. Als CFD handelaar zijn uw omstandigheden en doelen uniek, en de taak om de juiste broker te vinden zal niet automatisch gaan, u zult er wat moeite voor moeten doen en energie in moeten steken, maar het zal hopelijk niet teveel tijd in beslag nemen. Lees snel onderstaande tips om de juiste forex en CFD broker voor u te vindens.



Weten wat u wilt

Voordat u gaat kijken naar wat de verschillende handelsplatformen bieden, moet u eerst naar uw eigen behoeften kijken. Als u nog aan het leren bent over financieel handelen, zult u uw broker nodig hebben om u te helpen en materialen aan te bieden om meer kennis op te doen over forex trading. Als u een gemiddelde of ervaren CFD forex handelaar bent, kunt u waarschijnlijk profiteren van wat meer geavanceerde educatieve middelen, zoals een professionele marktanalyse, wellicht heeft u toegang nodig tot technische gegevens om uw handelsstrategie te implementeren. Veel handelaren willen de mogelijkheid hebben om zelf grafieken te maken en aan te passen, u wilt er dus zeker van zijn dat de brokers die u overweegt allemaal dergelijke mogelijkheden bieden.

En, realistisch gesproken, hoeveel tijd heeft u om aan online trading te besteden? Bedenk hoe lang het zal duren om de financiële instrumenten die u dagelijks moet volgen in de gaten te houden en op welk dagdeel dit zal gebeuren. Dit houdt verband met een meer fundamentele vraag, namelijk: Wat is uw doel in uw financiële handel? Bedenk wat u wilt bereiken en hoeveel tijd en geld u bereid bent erin te steken, want hoe goed u het ook doet met beleggen, er is altijd een voldoende hoeveelheid risico aanwezig. Een goede broker zal dit begrijpen, en u zult zich niet onder druk gezet voelen om buiten uw comfort zone te gaan wanneer u met hen handelt.

Opties overwegen

Ongeacht hoe goed een brokerage in uw profiel lijkt te passen, overweeg het niet eens als blijkt dat de broker ongereguleerd is. Dit is om er zeker van te zijn dat u alleen in de richting wordt gestuurd van brokers met integriteit en wiens activiteiten voldoen aan wettelijke standaarden. De volgende stap is het zoeken naar en lezen van recensies van bestaande gebruikers. Laat u niet per se afschrikken door één of twee bittere beoordelingen, maar let op als meerdere klachten zich richten op dezelfde zaken omdat dit een teken kan zijn dat je de broker moet vermijden. Onderzoek of de broker encryptie of andere soorten technologie gebruikt voor online beveiliging. Je wilt een broker kunnen vertrouwen met jouw persoonlijke gegevens.

Een belangrijk onderdeel is het lezen van de handelsvoorwaarden. De handelsvoorwaarden van een broker omvatten vele factoren die hen een voordeel kunnen geven ten opzichte van de concurrentie en tevens een plezierige handelservaring voor hun klanten bieden. Dingen om naar te kijken zijn onder andere de spread(het verschil tussen de verkoop prijs en de aankoop prijs), het aantal beschikbare instrumenten om in te handelen, hefboom, en welke risico management tools worden aangeboden, zoals stop loss en take profit orders.

Test het platform eerst uit

Doe uw best om het platform van de broker uit te proberen zonder uw daadwerkelijke geld te riskeren met een demo account. Gratis demo accounts zijn tegenwoordig vrij normaal en ze kunnen u een heel eind op weg helpen om u een idee te geven van de gebruiksvriendelijkheid van het platform. Probeer de verschillende tabbladen op het platform uit en zie hoe gemakkelijk het is om de gegevens te vinden die u nodig heeft. Zijn de verschillende tools gemakkelijk te gebruiken en zijn ze intuïtief te begrijpen? Heeft u de mogelijkheid om transacties te openen en te sluiten wanneer u maar wilt? Is de instrumentenselectie voldoende voor uw handelsdoelen en -strategieën? Het kan een goed idee zijn om een lijst te maken van de dingen die u nodig heeft in een broker en de demo rekening te gebruiken om er zeker van te zijn dat ze beschikbaar zijn voor u.

Klantenondersteuning

Misschien wel één van de meest belangrijke aspecten van het vinden van de ideale broker voor u is om er zeker van te zijn dat hun klantenondersteuning zowel toegankelijk als betrouwbaar is. Dit omvat de mogelijkheid om uw moedertaal te gebruiken, ruime openingstijden om er zeker van te zijn dat u de hulp kunt krijgen die u nodig heeft wanneer u dat wilt, en de mogelijkheid om te communiceren met werknemers die echt om uw behoeften geven en er zijn om u te helpen. Tenslotte, als het op forex en CFD handel aankomt, staat uw geld op het spel en u wilt elke transactie aangaan met zowel kennis als vertrouwen, dus neem de tijd om een broker te vinden die u met beide kan helpen.

[Fotocredits - Aleksandra Gigowska © Adobe Stock]