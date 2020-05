Voor veel ondernemers is een zakelijke auto een must. Een auto kun je via de zaak kopen of je gebruikt een privé auto voor zakelijke kilometers. Veel ondernemers besluiten uiteindelijk om een auto zakelijk te gaan rijden en schaffen dan een nieuwe of tweedehands zakelijke auto aan. Wanneer je tot aanschaf overgaat komt de auto op naam van de zaak te staan en behoort daarmee tot het ondernemersvermogen. Vergeet niet dat hier een bijpassende verzekering bij hoort die ervoor zorgt dat je nooit te lang stil blijft staan als er iets onverwachts gebeurt. Dit zijn onze tips voor het aanschaffen van een zakelijke auto en afsluiten van een zakelijke autoverzekering!

Houd rekening met bijtelling

Schaf je voor het eerst een zakelijke auto aan? Houd er rekening mee dat je dan waarschijnlijk bijtelling moet gaan betalen. Dit is namelijk het geval als je de auto meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt. En daar zit je snel aan, tenzij je nog een tweede auto hebt. Hoe hoog die bijtelling is ligt aan de waarde van je auto, de hoogte van je inkomen, de CO2-uitstoot en het jaar waarin het kenteken is afgegeven. De bijtellingspercentages voor elektrische auto’s zijn trouwens een stuk voordeliger dan die voor benzine- en dieselauto’s.

Kies de juiste auto

Neem je tijd om een geschikte zakelijke auto uit te zoeken. Wat past er bij je bedrijf op dit moment en over een aantal jaar? Kun je goed uit de voeten met een elektrische auto, waarbij de actieradius vaak lager is? Zoek uit welk model bij je past en ga een aantal proefritjes maken. Heb je weleens de voorwaarden rondom de youngtimer regeling bekeken? Dit zijn auto’s van minimaal 15 jaar oud die je kunt aanschaffen als zakelijke auto en waarover je een veel lagere bijtelling betaalt over de dagwaarde van de auto.

Sluit de juiste zakelijke autoverzekering af

Ook wanneer je een zakelijke autoverzekering afsluit, kies je voor een basisdekking: WA, WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco. Vervolgens sluit je eventueel aanvullende verzekeringen af zoals een ongevallen- en/of schadeverzekering voor inzittenden en rechtsbijstandverzekering. Voor elektrische auto’s en bestelwagens zijn er speciale verzekeringen beschikbaar, net als aanvullende pakketten voor pechhulp.

Doe uitgebreid onderzoek voor je tot aanschaf overgaat. Sluit meteen de juiste verzekeringen af zodat je met een goed gevoel de eerste zakelijke kilometers in je nieuwe auto rijdt!