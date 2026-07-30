Sommige auto's koop je omdat ze ergens in uitblinken. Andere proberen juist zoveel mogelijk rollen tegelijk te vervullen. De nieuwe Jaecoo 8 SHS-P hoort duidelijk bij die laatste categorie. Hij moet comfortabel zijn tijdens de dagelijkse kilometers, ruim genoeg voor een gezinsvakantie, praktisch voor een weekend weg én dankzij zijn plug-in hybride aandrijflijn ook nog verrassend efficiënt. Na een eerste kennismaking lijkt dat geen loze ambitie.

Het nieuwe vlaggenschip van Jaecoo is ontwikkeld rond wat het merk de New Pillar Lifestyle noemt: een moderne levensstijl waarin werk, gezin, reizen en avontuur steeds meer door elkaar lopen. Niet een SUV voor één type bestuurder, maar voor mensen die hun auto elke dag opnieuw op een andere manier gebruiken.

Meer dan 1.000 kilometer zonder laadstress

Onder de kap ligt het nieuwste Super Hybrid System Plug-in van Omoda Jaecoo, aangeduid als SHS-P. Het systeem combineert een 1,5-liter turbobenzinemotor met drie elektromotoren en een geavanceerde 3DHT-transmissie. Het gecombineerde systeemvermogen bedraagt 315 kW, oftewel 428 pk, en de sprint van 0 naar 100 km/u duurt 5,8 seconden. Maar de meest indrukwekkende spec is niet het vermogen — dat is de actieradius.

Volledig elektrisch haalt de Jaecoo 8 SHS-P tot 135 kilometer WLTP. De gecombineerde range met volle tank en geladen batterij loopt op tot ruim 1.000 kilometer. Dat is het getal waar veel hybride-kopers al jaren op wachten: ver genoeg voor vrijwel elke rit zonder te hoeven plannen, en breed genoeg om een vakantiereis naar Zuid-Europa zonder laadstrategie aan te pakken.

Het gemiddelde brandstofverbruik bedraagt 2,1 liter per 100 kilometer — een getal dat realistischer aanvoelt naarmate je meer kilometers elektrisch rijdt. Bij een snellader is de batterij in circa 25 minuten van 30 naar 80 procent te laden; precies lang genoeg voor een koffie. Thuis of op kantoor laadt de auto via 6,6 kW AC, zodat de accu elke nacht gevuld klaarstaat voor de volgende dag.

Je auto wordt ineens ook een stopcontact

Eén van de functies die op papier misschien klein lijkt, maar in de praktijk verrassend handig blijkt, is Vehicle-to-Load (V2L). Met maximaal 6,6 kW levert de Jaecoo 8 SHS-P stroom aan vrijwel alles wat je onderweg nodig hebt. Van een koffiemachine op de camping tot elektrisch gereedschap tijdens een klus of verlichting op een afgelegen locatie. Het zijn precies dit soort details die laten zien dat de auto verder kijkt dan alleen vervoer.

Ruimte genoeg voor gezin én vakantie

Op papier oogt de Jaecoo 8 SHS-P groot, maar belangrijker is dat die ruimte ook echt bruikbaar is. Je kan hem gebruiken als vijf- of zevenzitter en met alle stoelen neergeklapt groeit de bagageruimte tot 2.021 liter. Dat betekent in de praktijk voldoende plek voor koffers, kinderwagens, sportspullen of kampeeruitrusting, zonder te hoeven puzzelen of het wel allemaal past.

Het interieur is voorzien van met Nappa-leder beklede stoelen met verwarming, ventilatie en massage, een panoramisch schuifdak en een premium audiosysteem. Op technologisch vlak heeft het model twee 12,3-inch beeldschermen, een augmented reality head-up display, draadloze Apple CarPlay en Android Auto en een 540-graden camerasysteem. De interface is herkenbaar voor wie de Jaecoo 7 kent: grote tegels, logische indeling en snelle respons, aangevuld met fysieke knoppen voor de meestgebruikte functies.

Niet alleen een stads-SUV

Veel moderne SUV's zien er avontuurlijk uit, maar verlaten zelden het asfalt. De Jaecoo 8 SHS-P is juist ontwikkeld om ook daarbuiten uit de voeten te kunnen. Elektrische vierwielaandrijving, zes rijmodi en een differentieel met lockfunctie op de achteras zorgen voor grip op modderige ondergronden en onverharde wegen. De doorwaaddiepte bedraagt 600 mm - genoeg voor een rivier of overstroomde bospiste. De carrosseriestijfheid van 26.000 Nm per graad geeft het onderstel de basis om dat vermogen ook daadwerkelijk over te brengen.

Op bochtige bergwegen zorgt het Continuous Damping Control-systeem voor optimaal comfort. Het analyseert honderden keren per seconde het wegdek en past de demping vrijwel direct aan. Trillingen worden weggefilterd zonder het directe contact met de weg te verliezen. Het onderstel, mede ontwikkeld door het Europese R&D-team van Omoda Jaecoo in Frankfurt, is afgestemd op Europese wegen en rijgewoonten - van snelwegkilometers tot smalle bochtige bergpassen.

De grootste verrassing merk je pas tijdens het rijden

Misschien is het opvallendste aan de Jaecoo 8 SHS-P wel hoe snel hij vertrouwd aanvoelt. Nieuwe automerken vragen soms om een kleine gewenningsperiode, maar dat gevoel blijft hier grotendeels uit. De zitpositie klopt, het overzicht is goed en het infotainmentsysteem reageert snel en logisch. Je stapt in en rijdt eigenlijk direct weg alsof je de auto al langer kent.

Op de weg is het SHS-P-systeem vooral indrukwekkend door wat je níét merkt. De overgang tussen elektrisch rijden en de benzinemotor verloopt vrijwel onmerkbaar. Geen schokken, geen aarzelingen en geen momenten waarop de aandrijflijn zoekend overkomt. Dat zorgt voor een ontspannen rijervaring die goed past bij het karakter van de auto.

De ruimte valt in de praktijk ook mee. Niet alleen op papier groot, maar ook bruikbaar groot. Voorin zit je royaal, achterin is er werkelijk beenruimte, en de bagageruimte slikt zonder moeite wat een drukke gezinsweek meebrengt. Voor dagelijks gebruik - school, werk, boodschappen, sport - voelt de J8 geen moment onhandig of te groot. De rijhulpsystemen doen hun werk op de achtergrond, sommige ADAS-functies kunnen wat aan de actieve kant zitten. Maar dat is allemaal aan te passen.

Wie thuis kan laden met een dynamisch energiecontract, rijdt bovendien verrassend goedkoop. Misschien is dát wel de grootste luxe. Niet de massagestoelen, het panoramadak of het premium audiosysteem, maar het feit dat je nauwelijks nog hoeft na te denken over laden of tanken. Doordeweeks verlopen de meeste ritten volledig elektrisch en zodra je verder weg gaat, staat er altijd nog een volle benzinetank klaar. Met een gecombineerde actieradius van ruim 1.000 kilometer verdwijnt actieradiusstress vrijwel volledig naar de achtergrond.

De ambitie ligt opvallend hoog

Pas wanneer je langer naar de Jaecoo 8 SHS-P kijkt, wordt duidelijk waar het merk zichzelf positioneert. Jaecoo ziet deze SUV niet als concurrent van traditionele volumemodellen, maar mikt nadrukkelijk op het premiumsegment. Dat is een ambitieuze keuze, maar na een eerste kennismaking voelt die minder gewaagd dan je misschien vooraf zou verwachten.

De Jaecoo 8 SHS-P hoeft gevestigde premium-SUV's niet direct van hun troon te stoten om succesvol te zijn. Als het merk erin slaagt om kopers ervan te overtuigen dat luxe, technologie en kwaliteit niet langer uitsluitend uit Europa of Japan hoeven te komen, dan heeft het al een belangrijke stap gezet. Na een eerste kennismaking maakt de Jaecoo 8 SHS-P in ieder geval de indruk van een SUV die veel meer wil zijn dan alleen een aantrekkelijk geprijsd alternatief.

Het merk achter de auto

Jaecoo is onderdeel van Chery , dat in 2026 meer dan 17 miljoen voertuigen heeft verkocht in 120 landen en al 22 jaar op rij de grootste auto-exporteur van China is. De modellen worden geleverd met zeven jaar of 150.000 kilometer garantie, en acht jaar op de batterij. Nederlandse dealers worden ondersteund vanuit een centraal magazijn in Schiphol-Rijk met meer dan 30.000 onderdelen op voorraad - een detail dat veelzeggend is voor een merk dat zijn servicebelofte serieus neemt.